Москва, 3 сентября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Граждане России должны жить достойно не только в Москве, но и за её пределами. Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Олег Дерипаска (справа)

Бизнесмен отметил, что люди нуждаются в среднем достатке не только в Москве, но и за её пределами. Сейчас же основная часть средств концентрируется именно в столице.

«Стащили в Москву, Москва живет прекрасно. Часть положили в стабилизационный фонд, а в регионах и на предприятиях ничего не осталось», — сказал Дерипаска.