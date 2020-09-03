Москва, 3 сентября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 28 августа составил $591,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

На 21 августа международные резервы страны составляли $590,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1 млрд, или на 0,2%.

Как отмечается в комментарии регулятора, рост показателя произошёл «за счёт положительной переоценки, частично нивелированной продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».

Напомним, на начало августа, по данным ЦБ, в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $435,71 млрд, специальные права заимствования — $6,86 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,86 млрд, монетарное золото — $144,22 млрд.