Черкесск, 3 сентября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Сильная жара, установившаяся в последние несколько дней в Карачаево-Черкесии, скоро сменится ливнями с градом и шквалистым ветром. Погода может сильно измениться уже в конце нынешней недели, МЧС по региону объявило штормовое предупреждение.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ливень

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В сообщении ведомства предупреждается, что днем и до конца суток 5 сентября, а также на следующий день в Карачаево-Черкесии пройдут сильные дожди в сочетании с грозами, градом и ветром, порывы которого будут достигать 20−23 м/с. В результате большого количества осадков уровень воды в реках может превысить неблагоприятные отметки. В горах могут сойти сели малого объема.

Не исключены ЧС местного масштаба, в числе которых подтопление жилых поселков, повреждение линий электропередачи, нарушение работы объектов жизнеобеспечения.