Цхинвал, 3 сентября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов примет участие в митинге, посвящённом гибели Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД республики. Об этом 3 сентября журналистам сообщила пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.

Presidentruo.org Анатолий Бибилов

О митинге объявила партия «Единая Осетия». Он должен пройти 4 сентября в центре Цхинвала на Театральной площади. В объявлении об акции говорилось, что Бибилова приглашают там выступить.

Гассиева рассказала, что президент придёт на митинг и выскажет свою точку зрения о расследовании гибели Джабиева, а также о том, что было сделано в рамках расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, после смерти подозреваемого в покушении на главу МВД в Цхинвале прошли несколько несанкционированных протестных акций. Это поддержали ряд оппозиционных депутатов парламента республики. Участники митингов требовали в том числе, чтобы Бибилов ушёл в отставку.