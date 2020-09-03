Куала-Лумпур, 3 сентября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Власти Малайзии запретят въезд в страну гражданам США, Великобритании и Франции, а также девяти других государств из-за пандемии, сообщает Antara.

Международный аэропорт Куала-Лумпур

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Издание отмечает, что запрет на въезд в страну будет распространяться на граждан стран, в которых зарегистрировано более 150 000 случаев заражения SARS-CoV-2.

В расширенный список стран, чьим гражданам пока запрещен въезд в Малайзию, вошли также Бразилия, Испания, Италия, Саудовская Аравия, Россия, Бангладеш, Индия, Индонезия и Филиппины.

Министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что запрет также коснется экспатриантов, студентов и лиц, имеющих супружеские визы, а также участников программы «Малайзия, мой второй дом».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 сентября 2020 года в Индонезии выявлено 184 268 носителей SARS-CoV-2.

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