Казань, 3 сентября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. На территории Татарии ночью и днем 4 сентября ожидается туман, в пониженных местах рельефа возможны заморозки до 0 градусов. Об этом информирует пресс-служба республиканского управления МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РТ.

Архип Куинджи. Осень. Туман. 1898-1908

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В предстоящие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Минимальная температура воздуха ночью до +7 градусов, в ночные и утренние часы возможны слабые заморозки до — 0 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +20 градусов.

ИА REGNUM напоминает, температура ниже нуля опустится на этой неделе в нескольких регионах России: в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья.

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