Киев, 3 сентября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В ближайшее время Украину должна посетить миссия МВФ и по результатам этого визита Киев может получить следующий кредитный транш от фонда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Об этом заявил на пресс-конференции сегодня, 3 сентября, глава национального банка Украины Кирилл Шевченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить транш от МВФ», — заявил глава регулятора.

Он дал понять, что никаких проблем в отношениях с фондом нет, добавив, что экономический макропрогноз Нацбанка основан на продолжении сотрудничества с МВФ.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля украинские СМИ сообщили, что с новой кредитной программой для Украины от МВФ «происходит что-то непонятное», и некоторые источники утверждают, что программа «заморожена», хотя никакой официальной информации об этом не было. В середине августа в нацбанке заявили, что совместно с правительством страны сфокусировались на выполнении положений меморандума и успешно выполняют прописанные в документе структурные маяки.

В июне Украина и МВФ согласовали новую программу формата stand-by сроком на 18 месяцев на $5 млрд, после чего фонд сразу же выплатил Киеву первый транш размером $2,1 млрд.