Никосия, 3 сентября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Соединенные Штаты стремятся поссорить Россию и Кипр, заявил 3 сентября российский посол в Никосии Станислав Осадчий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Кипра

Таким образом посол прокомментировал намерение Вашингтона запретить доступ российских военных судов в морские порты Кипра.

По его словам, Вашингтон, часто применяющий в своей политике принцип «разделяй и властвуй», привык дружить только ради собственной выгоды и против кого-то, а не ради дружбы как таковой.

«Доказательством этого является их желание поссорить Москву и Никосию, продавливая свое требование закрыть доступ для российских военных судов в кипрские порты», — говорится в заявлении Осадчего, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, на укрепление связей с Израилем, Грецией и Кипром рассчитывают в США для противодействия России и Турции в Средиземном море. Соответствующие шаги разработаны американскими конгрессменами и включены в акт о финансировании ряда государственных учреждений в объёме $1,4 трлн.