Москва, 3 сентября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Экономика России должна вернуться к докризисному уровню в 2021 году. Об этом 3 сентября заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ken Teegardin Экономика

По его словам, такая задача стоит перед правительством в рамках среднесрочных мер поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики страны.

«Насколько они (меры поддержки. — Прим. ИА REGNUM) оптимальны — покажет практика. Меры многоэтапные, есть краткосрочные меры поддержки. Первоочередные меры, рассчитанные на 2020−2021 год, рассчитанные на возвращение докризисного уровня экономки», — сказал Борисов.

Данный план, отметил вице-премьер, уже представлен президенту РФ Владимиру Путину и уже реализуется на территории страны. Его цель — как можно скорее выйти из кризиса, сохранив покупательскую способность и рабочие места.