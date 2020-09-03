Алма-Ата, Казахстан, 3 сентября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В Алма-Ате могут разрешить работу кинотеатров при условии заполнения зала на 30%. Об этом 3 сентября заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин на брифинге.

(сс) selyutinm Алма-Ата

По его словам, этот вопрос в настоящее время находится на рассмотрении. Кроме того, планируется открыть и театры. Бекшин отметил, что по каждому театру анализируется возможность обеспечения безопасности зрителей.

Каждый зал должен предоставить свои варианты и инструкции. На территории театра или кинотеатры должен устанавливаться антисептик, а также измеряться температура тела зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате сохраняется дополнительные карантинные ограничения в выходные дни. В частности, по выходным не работает общественный транспорт, запрещаются походы в горы, закрываются рынки и бани.