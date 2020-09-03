Владикавказ, 3 сентября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Северной Осетии превысило 5000 человек. По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 3 сентября, количество носителей вируса составило 5013 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки их ряды пополнились еще 23 заболевшими. За все время пандемии смогли вылечиться от COVID-19 4428 жителей республики. В настоящее время проходят лечение в госпиталях 48 граждан с подтвержденным диагнозом, в том числе трое детей.

Общее число госпитализированных, в том числе с подозрением на коронавирус, составляет 238 человек, из них в реанимации 32 пациента. Подключения к аппаратам ИВЛ потребовалось 12 из них.

Еще 470 пациентов лечатся дома. Скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 67 человек.