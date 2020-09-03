Лос-Анджелес, США, 3 сентября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Съёмки нового фильма студии DC «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли не начнутся в 2020 году. Об этом 3 сентября сообщил портал Digital Spy.

Цитата из к/ф «Джуманджи: Новый уровень». Реж. Джейк Кэздан. 2019. США Дуэйн Джонсон в роли доктора Смолдер Брэйвстоун

Продюсер проекта Хирам Гарсия рассказал журналистам, что начало съёмочного процесса было запланировано на лето 2020 года, но это решение было принято до того, как началась эпидемия коронавируса. В какой-то момент создатели картины вынуждены были «отодвинуть» график её производства на несколько месяцев.

Гарсия сказал, что команда проекта планирует вернуться к работе над «Чёрным Адамом» в первом квартале 2021 года. Продюсер также сообщил, что сейчас создатели фильма размышляют о том, как ввести этого суперзлодея в существующую киновселенную DC.

Перед мероприятием DC FanDome, которое состоялось 22 августа 2020 года, Дуэйн Джонсон выложил в сеть первый тизер-трейлер, в котором он впервые был показан в образе Чёрного Адама. Премьера картины запланирована на 22 декабря 2021 года, пока студия DC и кинокомпания Warner Bros. не сообщали о возможном переносе даты релиза кинокомикса.