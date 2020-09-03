Тюмень, 3 сентября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием трёх башенных кранов, в результате которой двое крановщиков получили тяжёлые травмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Tyumen.sledcom.ru Упавший башенный кран в Тюмени

По версии следствия, 2 сентября 2020 года на строительной площадке, расположенной по ул. Тимофея Кармацких, порывом ураганного ветра наклонило первый кран, он упал за землю. Затем упал второй кран, задев рядом стоящий третий. Второй кран вместе с рабочим упал на землю, а третий кран зацепился за верхний этаж строящегося дома. Пострадали управлявшие первым и вторым краном строители. Третий крановщик сильно не пострадал и самостоятельно выбрался из кабины.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).