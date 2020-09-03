Тбилиси, 3 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. В Федеральном бюро расследований (ФБР) США заявили, что не будут участвовать в расследовании гибели в Грузии 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили. Об этом, как передаёт агентство Report, 3 сентября сообщила народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Cliff Эмблема ФБР

Омбудсмен сегодня обсудила дело о гибели с генпрокурором Ираклием Шотадзе. После этого она рассказала о встрече журналистам.

«Нам разъяснили, что прокуратура связалась с соответствующим атташе о возможности сотрудничества, однако в ФБР заявили, что расследование этого дела не входит в их компетенцию», — сказала Ломджария.

Как сообщало ИА REGNUM, Бачалиашвили была найдена мертвой без признаков насилия в своей машине. Родители не признали версию следствия о самоубийстве. Они начали проводить акции протеста и требовать, чтобы в дело вмешалось ФБР. В СМИ также стали муссировать информацию, будто программистку убили из-за того, что она взломала файлы с компроматом.