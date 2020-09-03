Екатеринбург, 3 сентября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации вручил государственные награды жителям региона.

Пресс-служба УГМК Участники церемонии

В частности, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетными грамотами Президента Российской Федерации награждены коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин и технический директор УГМК Андрей Паньшин.

Пресс-служба УГМК Награждение Кудряшкина

Игорь Кудряшкин определяет финансово-экономическую политику компании и стратегию коммерческой деятельности. Контролирует бюджетирование, снабжение и сбыт.

Пресс-служба УГМК Награждение Паньшина

Андрей Паньшин определяет научно-техническую политику компании, перспективы развития, реконструкции и технического перевооружения металлургических и перерабатывающих производств УГМК, контролирует их текущую деятельность.