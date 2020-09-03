Ярославль, 3 сентября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Матч открытия нового хоккейного сезона Континентальной хоккейной лиги в Ярославле начнется с минуты молчания, посвященной чешскому тренеру Милошу Ржиге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ярославского клуба.

ХК «Локомотив» Арена-2000

С инициативой о проведении памятной процедуры выступил московский «Спартак», который сегодня проводит матч против ярославского «Локомотива». КХЛ и принимающая сторона возражать не стали. Милош Ржига скончался 1 сентября на родине в Чехии, в КХЛ он работал в том числе и главным тренером московского «Спартака».

Также в «Локомотиве» обнародовали список ограничительных мер, которые действуют во время матчей в Ярославле в связи с пандемией коронавируса.

«Масочный режим является обязательным в течение всего мероприятия, также крайне важно придерживаться правил социального дистанцирования, особенно на трибунах, занимая места согласно купленным билетам. Просим вас избегать скоплений людей в фойе. При перемещении по «Арене», в точках питания и продажи атрибутики следуйте разметке, нанесённой на полу», — сообщается на официальном сайте ХК «Локомотив».

Поединок «Локомотива» и «Спартака» начнется 3 сентября в 19.00.