Уфа, 3 сентября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Два новых депутата придут в парламент Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

По сообщению пресс-службы ведомства, 13 сентября в Единый день голосования, некоторые жители Советского района Уфы и жители Белорецкого района Башкирии будут выбирать депутатов, поскольку депутаты Иван Лавренов и Александр Дегтев, которые представляли ранее их интересы, покинули республиканский парламент по собственному желанию.

По словам председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, уход депутатов является естественных процессом, который происходит при каждом созыве. Зачастую депутаты покидают парламент из-за смены места жительства, либо по причине назначения на должность, которая не позволяет совмещать работу с депутатскими полномочиями.