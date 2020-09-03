Рязань, 3 сентября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Новую памятную монету, посвящённую Рязанской области, выпускает Центральный банк России, сообщили 3 сентября в пресс-службе ведомства. Денежный знак номиналом 10 рублей выйдет в серии «Российская Федерация».

Cbr.ru Памятная монета «Рязанская область»

Монета из недрагоценного металла состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой стороне, как и у всех монет серии «Российская Федерация», указан номинал, надписи «Банк России» и «2020». На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба региона. Тираж — пять миллионов.

Памятный денежный знак выйдет в обращение с 7 сентября 2020 года.