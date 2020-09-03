Киев, 3 сентября, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Соответствующий указ был подписан сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, правительство должно в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента соответствующие законопроекты.

В частности, на законодательном уровне кабмин должен обеспечить усовершенствование процедур получения IT-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют на Украину, разрешения на иммиграцию и получение работодателем (IT-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства.

Также, согласно тексту документа, на законодательном уровне должны быть определены «временные особенности налогообложения» заработных плат IT-специалистов — «для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействия детенизации сферы оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных IT-компаний на внешнем рынке».

ИА REGNUM напоминает, что 14 августа министерство цифровой трансформации Украины заявило, что вместе с украинским IT-бизнесом «готово создать все необходимые условия для массового комфортного переезда белорусских IT-компаний и отдельных специалистов в страну».

Украинский вице-премьер Федоров тогда же заявил, что власти страны обеспечили возможность иммигрировать на Украину для 5 тыс. высококвалифицированных IT-специалистов и соответствующая квота распределена по областям Украины.