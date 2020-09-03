Москва, 3 сентября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Распространение коронавируса и экономический кризис замелил работу по развитию конкуренции для поставок продуктов питания в СИЗО. Об этом 3 сентября журналистам сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на полях III Столыпин-форума «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пищевой блок СИЗО

«Пока мы были в условиях пандемии процесс замедлился. Сейчас мы обязаны к этому вернуться», — сказал Титов.

При этом уполномоченный по делам предпринимателей отметил, что монополия в поставках продуктов в следственные изоляторы уже разрушена, однако данная сфера по-прежнему не является полностью конкурентной.