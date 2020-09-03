Москва, 3 сентября, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане обучили за пять лет 5 тыс. младших специалистов для министерства обороны республики, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Mil.ru Военнослужащие Таджикистана

Подготовительные курсы проходят на учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули с 2015 года. В течение одного года курсы проходят 1 тыс. человек.

Военнослужащие Таджикистана получают специальности механика-водителя, оператора танка Т-72, командира реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», наводчика самоходного артиллерийского орудия 2С1 «Гвоздика» и другие.

Подготовка специалистов проходит в рамках соглашения о пребывании российской военной базы на территории Таджикистана.