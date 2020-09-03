Токио, 3 сентября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. По сообщению Японского метеорологического агентства, 3 сентября в городе Сандзю в центральной части Японии температура воздуха достигла 40 °C, что стало рекордным показателем в сентябре.

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В ближайших городах также держится аномальная температура: 39 °C в городах Цуруока и Тайнай.

По состоянию на полдень 3 сентября в 72 административно-территориальных единицах страны была зафиксирована температура 35 °C и выше.