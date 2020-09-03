Москва, 3 сентября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Актёрское раскаяние Михаила Ефремова на завершающей стадии процесса по уголовному делу о смертельном ДТП будет воспринято судом лишь как формальный приём по снижению ожидаемого наказания, пояснил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Почуев.

Оноре Домье. Мелодрама (фрагмент)

По словам собеседника агентства, признание вины «под занавес» процесса могло бы стать эффективной стратегией подсудимого, актера Михаила Ефремова, если бы в его деле была бы интрига. Но с самого начала было очевидно, что исключить его ответственность могла лишь техническая неисправность его автомобиля.

«Однако реализации этой версии обществу не представлено. Да и слаженной, чёткой процессуальной игры и баталий в этом деле тоже не наблюдается», — отметил собеседник агентства.

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По словам Почуева, дело Ефремова — вполне обычное, таких в год случается более трех тысяч по России. И более 50% из них заканчиваются лишением свободы для подсудимых. Зачастую, даже несмотря на их раскаяния.

«Тем более в данном деле актерское раскаяние судом будет воспринято лишь как формальный прием по снижению ожидаемого наказания. Полагаю, что следует ожидать наказания по всей строгости закона, возможно даже с перегибом, — говорит адвокат Александр Почуев. — Предвижу около пяти лет реального лишения свободы, с учётом смягчающих обстоятельств. Что потом, скорее всего, будет исправлено вышестоящими судами в сторону смягчения ответственности, как в известном деле футболистов Кокорина и Мамаева».

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