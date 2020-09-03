Калуга, 3 сентября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В центре Калуги днём 3 сентября произошло возгорание на чердаке одного из корпусов бывшего хладокомбината. Пламя охватило кровлю пятиэтажного здания площадью 2,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov Пламя охватило кровлю пятиэтажного здания площадью 2,1 тысячи квадратных метров

По данным ведомства, на первом этаже здания располагается магазин, остальные помещения отданы под офисы разных фирм. Люди, работающие в здании, его покинули. Пострадавших нет. Из-за пожара центр города охвачен едким дымом. Автомобильное движение на близлежащих улицах парализовано.

В тушении пожара задействованы 60 спасателей и 20 единиц специальной техники.