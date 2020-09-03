Душанбе, 3 сентября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Более 300 граждан Таджикистана, застрявших на границе Казахстана и Узбекистана, вернулись домой. Об этом сообщили 3 сентября в Международной организации по миграции (МОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Операция по возврату граждан республики координировалась миссиями МОМ в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане. Финансовую поддержку оказало правительство Норвегии.

Отмечается, что с начала пандемии Международная организация по миграции способствовала возврату более 2100 таджикских мигрантов из Казахстана. Большинство граждан республики не могли переправиться через пограничный пункт «Жибек Жолы» на узбекистанского-казахстанской границе.