Москва, 3 сентября, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Стоитнадеяться, что Михаил Ефремов сделалсвоёпризнание искренне, и пожелать ему до конца оставаться человеком, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 сентября.

Цитата из х∕ф «Преступление и наказание». Реж. Дмитрий Светозаров. 2007. Россия «Чистосердечное» признание

Как сообщалось ранее, Ефремов признал в суде свою вину в ДТП. Прокурор попросил суд приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы.

«Будем надеяться, что актёр Михаил Ефремов сделал это признание искренне. Полной уверенности у меня нет, но, честно скажу, хотелось бы в это верить. Почему хотелось бы? Не во имя памяти о его отце — я, к сожалению, видел его лично, а не только в образе капитана Иванова в «Живых и мёртвых». Мне просто будет по душе, если русский актёр поступит по совести. У нас за актёрами следят, стараются им подражать. И даже если некоторая часть публики скажет, что Михаил Ефремов — идиот, раз при его возможностях не выкрутился, всё равно хорошо, что он готов к наказанию.

Вообще, по большому счёту само преступление уже и есть наказание. Мы знаем из русской литературы, что жить с грузом преступления на душе невозможно. Мы знаем, что Раскольников, хотя и не раскаялся, был готов нести наказание. Именно это понимание и сохранило его в качестве человека…

Очень хотелось бы, чтобы Михаил Ефремов до конца остался человеком.