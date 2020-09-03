Вашингтон, 3 сентября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Вина за «отравление» блогера Алексея Навального, «без всякого сомнения», лежит на российском государстве, об этом заявил кандидат на пост президента США Джо Байден 2 сентября, сообщает пресс-служба его предвыборного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Кремль снова применил свое излюбленное оружие — вещество группы «Новичок», — чтобы заставить замолчать политического оппонента. Способ нападения не оставляет сомнений в том, кто виновен в нем, — российское государство», — подчеркнул бывший вице-президент.

По словам претендента на кресло главы Белого дома, подобное «возмутительное и наглое покушение» на Навального, которого на Западе считают «лидером оппозиции», является «лишь последним инцидентом в долгой истории убийств и отравлений диссидентов, журналистов, которые вели свои расследования, активистов по борьбе с коррупцией и лидеров оппозиции при режиме Путина».

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«Это признак того, что российский режим настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или несогласия», — уточнил бывший вице-президент США.

«Кремль, несомненно, считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять Путину, назвав его «потрясающим человеком», — указал Байден.

Демократ подчеркнул, что его основной конкурент в гонке за президентское кресло никак не отреагировал на информацию о том, что Москва якобы назначила награду за «головы американских солдат в Афганистане».

"Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание — соучастие. Американцы в меньшей безопасности, пока Дональд Трамп находится в Белом доме», — выразил уверенность бывший вице-президент.

«Как президент я сделаю то, что Дональд Трамп отказывается делать: работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь режим Путина к ответственности за его преступления», — заключил Байден.

Напомним, 2 сентября в МИД ФРГ был вызван посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Поводом для этого стало сообщение, поступившее из лаборатории Бундесвера о якобы имевшем место «отравлении» блогера Навального боевым отравляющим веществом.