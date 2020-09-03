Байден обвинил Москву в «отравлении» Навального, а Трампа – в пособничестве
Вашингтон, 3 сентября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Вина за «отравление» блогера Алексея Навального, «без всякого сомнения», лежит на российском государстве, об этом заявил кандидат на пост президента США Джо Байден 2 сентября, сообщает пресс-служба его предвыборного штаба.
По словам претендента на кресло главы Белого дома, подобное «возмутительное и наглое покушение» на Навального, которого на Западе считают «лидером оппозиции», является «лишь последним инцидентом в долгой истории убийств и отравлений диссидентов, журналистов, которые вели свои расследования, активистов по борьбе с коррупцией и лидеров оппозиции при режиме Путина».
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Демократ подчеркнул, что его основной конкурент в гонке за президентское кресло никак не отреагировал на информацию о том, что Москва якобы назначила награду за «головы американских солдат в Афганистане».
Напомним, 2 сентября в МИД ФРГ был вызван посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Поводом для этого стало сообщение, поступившее из лаборатории Бундесвера о якобы имевшем место «отравлении» блогера Навального боевым отравляющим веществом.