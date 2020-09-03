Санкт-Петербург, 3 сентября, 2020, 14:41 — ИА Регнум. После прокурорского вмешательства долг в 35 млн рублей перед метростроителями Петербурга полностью погашен. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Тоннель метро

Об очередных невыплатах заработных плат надзорный орган узнал после забастовки рабочих подрядной организации ООО «Метроподземстрой». Метростроители отказались покидать рабочие места до тех пор, пока перед 265 работниками не будет погашена задолженность по заработной плате за июнь-июль 2020 года в размере более 35 млн рублей.

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«Для защиты прав рабочих прокуратура в адрес руководителя предприятия внесла представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение)», — уточнили в ведомстве.

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После рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.

Напомним, как раз после забастовки рабочих подрядной организации в ОАО «Метрострой» произошла очередная пертурбация кадров. Глава Сергей Харлашкин, который занимал этот пост с конца 2019 года, уволился с должности гендиректора по собственному желанию. Как отмечают метростроители, перед своим уходом этот руководитель сделал «максимум для выплаты зарплаты».

«У «Метростроя» долги больше 20 млрд <…> Харлашкин действительно на прощанье сделал максимум для выплаты зарплаты МПС. Единственный выход был — это списание денег с ЛПЛ, по которой до сих пор Правительство не подписало постановление, и де юре денег нет! Но они де факто были списаны в пользу Газпромбанка. Это позволило использовать выполнение по ККЛ для выплаты зарплаты. При этом параллельно нужно было договориться со Смольным, что «Метрострой» не гасит аванс на сумму всего выполнения по ККЛ», — написал один из сотрудников ОАО в группе «Метростроя» в соцсети.