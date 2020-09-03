Барнаул, 3 сентября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, а число больных пневмонией и подключённых к аппаратам ИВЛ растёт, власти региона приняли решение о некотором послаблении карантинных ограничений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщает сегодня, 3 сентября, оперативный штаб региона, в ходе совещания, которое провёл губернатор Виктор Томенко, было отмечено, что переход к новому этапу является преждевременным, но после рассмотрения обращений министерства спорта и министерства культуры Алтайского края принято решение разрешить деятельность кинотеатров, (допускается заполнение зрительных залов в кинотеатрах не более 50% от общей вместимости) и деятельность учреждений культуры и искусства (в том числе театров, концертных залов, дворцов культуры, сельских клубов при заполняемости зрительных залов не более 50%, а общее количество зрителей не может превышать 500 человек).

«При этом не допускается использование стоячих мест для зрителей и танцполов. Болельщики теперь могут присутствовать на официальных спортивных мероприятиях при условии заполнения трибун не более 25% от вместимости спортивных объектов. При посещении кинотеатров, учреждений культуры, спортивных мероприятий зрители должны соблюдать масочный режим и рассаживаться с учетом норм социального дистанцирования. Гражданам разрешается посещение плавательных бассейнов при наличии паспорта готовности таких объектов», — отмечается в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 3 сентября отмечен рост тяжелобольных (121, плюс пять пациентов за последние сутки) и тех, кто находится на аппарате ИВЛ — 37 (плюс семь пациентов за последние сутки).