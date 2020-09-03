Калуга, 3 сентября, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» признаны проекты благоустройства общественных пространств городов Жуков и Сосенский. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Жукове победа досталась проекту «Комплексный стратегический проект городского развития «Легенды Угодского завода».

В городе Жукове победа досталась проекту «Комплексный стратегический проект городского развития «Легенды Угодского завода». В Сосенском — проекту «Комплексное обустройство общественного пространства пешеходной зоны: территория от детского сада «Елочка» вокруг дома культуры «Горняк» до Храма святого преподобного Серафима Саровского». Размер гранта из федерального бюджета для каждого города составляет 50 млн рублей.

На всероссийский конкурс от Калужской области было подано шесть заявок. Свои проекты также представили города Балабаново, Людиново, Малоярославец и Мосальск. Организационную и методологическую поддержку калужским участникам конкурса оказывал региональный Центр компетенций по вопросам городской среды.