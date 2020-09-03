Нижний Новгород, 3 сентября, 2020, 14:14 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 108 050 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 130 764 человека, более 82,62% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных за сутки носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 922 новых случая заражения коронавирусом, а выписан в округе 1031 человек.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Ульяновской области — 297 человек, в Оренбургской области — 159, в Нижегородской области — 110, в Пензенской области — 80, в Саратовской области — 71, в Самарской области — 67, в Кировской области — 60, в Татарии — 50, в Пермском крае — 43, в Мордовии — 35, в Чувашии — 27, в Удмуртии — 17, в Марий Эл — восемь, в Башкирии — семеро человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 3 сентября в России подтверждено 1 009 995 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4995 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,94%. Полностью выздоровели 826 935 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,06%.