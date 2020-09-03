Вашингтон, 3 сентября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст заработал за год $170 млн. Он является самым высокооплачиваемым певцом в мире, сообщает журнал Forbes.

Jason Канье Уэст

В рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей Уэст находится на второй строчке. Отмечается, что его доход увеличился за счёт продажи кроссовок собственного бренда Yeezy.

Первую строку заняла сестра жены Уэста Ким Кардашьян Кайли Дженнер. За год состояние Дженнер выросло на $590 млн благодаря продаже 51% акций её косметического бренда фирме Coty.

В первую пятёрку вошли также три спортсмена. Это теннисист Роджер Федерер, заработавший $106,3 млн, футболист Криштиану Роналду со $105 млн и футболист Лионель Месси, заработавший $104 млн.

Отмечается, что суммарный годовой доход самых высокооплачиваемых знаменитостей составил в 2020 году $6,1 млн до вычета налогов. Это на $200 млн меньше, чем годом ранее. Снижение показателя связано с пандемией коронавируса и отменой концертов и спортивных состязаний.