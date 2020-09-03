Москва, 3 сентября, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Система прохода в школы России не должна приводить к скоплению людей. Об этом в ходе совещания с региональными образовательными структурами заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Контроль температуры в школе

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"Проходной режим в школы должен соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности, и в то же время не приводить к скоплению людей. Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнёт понижаться», — цитирует Кравцова телеграм-канал «Большая перемена РФ».

Он призвал субъекты РФ проконтролировать данный процесс «отдельно».