Омск, 3 сентября, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Жители Омской области 3 сентября почтили память погибших в результате террористических актов.

Omskportal.ru В Омской области почтили память погибших в результате террористических актов

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор региона Александр Бурков, представители общественности, члены регионального правительства, ветераны боевых действий и другие возложили цветы и венки к Мемориалу воинам-омичам, жертвам локальных войн и «горячих точек».

Память погибших в результате терактов также почтили минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. История возникновения этой даты связана с трагедией в Беслане, произошедшей в 2004 году. Тогда в результате захвата школы боевиками погибли более 300 человек.

Читайте также: «Девочка просила пить»: как освобождали заложников в школе №1 Беслана