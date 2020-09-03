Южно-Сахалинск, 3 сентября, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Участники всероссийского молодежного форума «ОстроVа-2020» предложили внедрить на государственном уровне цифровую систему «Социального капитала» для детей и молодежи. Этот проект был отмечен как один из лидирующих на форуме и ему уделили отдельное внимание на церемонии закрытия молодежного слета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Maarten Южно-Сахалинск

Система «социального капитала», по задумке инициативной группы, должна «отслеживать достижения школьников и студентов в сфере патриотического воспитания и альтруизма» с целью «рассмотрения траекторий развитий молодежи для дальнейшего трудоустройства». Таким образом должна решаться проблема нематериального поощрения волонтеров и патриотической молодежи.

Как сообщалось ранее, в некоторых городах КНР уже тестируется схожая программа социального рейтинга, в рамках которой граждане получают баллы за социально-одобряемые действия и теряют их в случае нарушения социальных норм, при чем набравшие достаточное количество баллов могут расчитывать на существенные преференции при получении государственных и банковских услуг.

Всероссийский молодежный форум «ОстроVа-2020» проходил в Южно-Сахалинске с 31 августа по 3 сентября под патронажем Федерального агентства по делам молодежи и был направлен на выработку перспективных проектов развития страны и региона. Самые многобещающие проекам организаторы обещали предоставить всеобъемлющую поддержку.