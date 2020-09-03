Астана, 3 сентября, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Переводить казахский алфавит на латинскую графику необходимо без спешки. Об этом 3 сентября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром культуры и спорта Актоты Раимкуловой.

Иван Шилов ИА REGNUM Латиница в Казахстане

Министр представила главе государства результаты деятельности ведомства. По её слова, заработная плата работников министерства выросла на 35%. Раимкулова также рассказала о подготовке спортсменов к предстоящим Олимпийским играм в Токио.

Ранее президент Казахстана в интервью «Комсомольской правде» заявил, что латинизация казахского алфавита расширит коммуникационные возможности казахского языка.