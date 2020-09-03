Вашингтон, 3 сентября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Американский тюнинговый дом Hennessey Performance Engineering (HPE) опубликовал изображение своего нового проекта — шестиколесной версии полноприводного Ram TRX с 1200-сильным двигателем. Об этом сообщается на сайте компании.

Hennesseyperformance.com Ram TRX 6x6

Команда HPE планирует построить самый большой и мощный грузовик за всю свою 29-летнюю историю. Штатный V8 с наддувом Hellcat мощностью 702 л. с. будет заменён 7-литровым двигателем Hellephant, который будет развивать мощность более 1200 л. с.

Hennessey выпустит всего три грузовика Ram TRX с двигателем Mammoth 6X6 Hellephant, что сделает его самым мощным и эксклюзивным грузовиком, который когда-либо создавала компания. Его стоимость составит 500 тыс. долларов.

«Mammoth 6X6 с двигателем Hellephant мощностью 1200 л. с. — это совершенно сумасшедшая идея, именно поэтому мы и делаем это», — сказал основатель и генеральный директор компании Джон Хеннесси.

Ранее компания Ram Trucks представила мощный серийный вседорожник RAM TRX 2021 модельного года с мотором мощностью 702 л. с. Автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч менее чем за 4,5 секунды.

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