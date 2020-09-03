Калуга, 3 сентября, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Первое место по итогам национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» присуждено проекту по строительству и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры Особой экономической зоны «Калуга» в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере железных дорог». Об этом 3 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре государственно-частного партнерства Калужской области.

Gchp40.ru Калужский проект стал победителем Национальной премии «РОСИНФРА»

Данный проект реализуется по схеме, в которой областное министерство экономического развития выступило в качестве концедента, а ОАО «РЖД» — в качестве концессионера. Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 655 млн рублей.

«РОСИНФРА» — единственная премия в сфере развития инфраструктуры и ГЧП в России. Организаторами премии выступают АНО «Национальный Центр ГЧП» и Фонд «Росконгресс». Награждение лауреатов состоится 28 сентября в рамках VII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧ».