Чебоксары, 3 сентября, 2020, 13:46 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии сегодня, 3 сентября, депутаты приняли отставку сити-менеджера Леонида Николаева, сообщает администрация муниципалитета. Этому предшествовал срыв капитального ремонта в средней школе № 1 посёлка Вурнары, где в результате более 800 детей остались без образовательного учреждения.

Cap.ru И. о. министра природных ресурсов Александр Воробьев (слева), глава Вурнарского района Геннадий Спиридонов, сити-менеджер Леонид Николаев

На заседании районного собрания депутатов было рассмотрено заявление о добровольной отставке главы администрации Вурнарского района Леонида Николаева, который руководит муниципалитетом 8,5 года. Он написал заявление об увольнении «по собственному желанию» 2 сентября. Депутаты приняли отставку.

Обязанности сити-менеджера возложены на заместителя Андрея Тихонова, который будет работать на данном посту до назначения главы администрации района по контракту. Народные избранники также приняли решение о создании конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Вурнарского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт в вурнарской школе № 1 начался во второй половине июня и должен был завершиться 30 августа, но он продолжается до сих пор. В результате начало нового учебного года было сорвано для 817 детей: младшеклассники учатся в старом здании для начальных классов, другие ученики находятся на дистанционном образовании. 1 сентября в ходе поездки в район врио главы Чувашии Олег Николаев, оценивая ситуацию как «ужас и чрезвычайное происшествие», предложил Леониду Николаеву «принять мужское решение» и уйти в отставку.

Прокуратура внесла представления в адрес главы администрации Вурнарского района и подрядчика, готовятся материалы для возбуждения административного дела. Руководитель республики Олег Николаев поручил Службе единого заказчика взять кураторство над проблемным объектом в Вурнарах, а минстрою Чувашии сопровождать процесс завершения работ.