Москва, 3 сентября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Прокуратура не получит полномочий возбуждать дела в отношении дипломатов, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Yvbystr Вячеслав Лысаков

«Уточняю, что в отношении дипломатов не готовится никаких изменений в законодательстве. Они имеют иммунитет, и для проведения процессуальных действий, в том числе возбуждения уголовного дела, страна, где было совершено уголовное деяние обязано запросить разрешение у иностранного государства, интересы которого представляет дипломат. В противном случае он может быть выслан», — уточнил Лысаков в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассказал о работе над законопроектом о прокуратуре РФ во исполнение новых положений Конституции.

Прокуратура в новом законе может получить право возбуждать дела против дипломатов, министров, сотрудников спецслужб, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.