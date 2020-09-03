Липецк, 3 сентября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В Липецкой области 3 сентября подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Всего на территории региона выявлено 5193 положительных теста.

За весь период наблюдения 4670 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 20 — за последние сутки. 28 человек скончались.