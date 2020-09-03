Минск, 3 сентября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Информация о якобы имевшем место отравлении российского блогера Алексея Навального, о котором ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель, является фальсификацией. Об этом 3 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам белорусского лидера, он наблюдал за российскими событиями и заметил, что на Западе появилась новая «фишка» говорить об отравлении и рассказывать при этом о «российском газе «Новичок».

»Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему — Навальному — хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином», — сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Также он уточнил, что данный разговор был перехвачен белорусской радиоэлектронной военной разведкой, так как на западных рубежах страны развернуты части армии Белоруссии, ведущие в радиосфере противоборство со странами НАТО.

«И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — заявил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода по ситуации с Навальным, несмотря на заявления правительства ФРГ о якобы имевшем место отравлении блогера российским газом «Новичок», так как немецкой стороной не предоставлено об этом никаких данных.