Пермь, 3 сентября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. В Перми на набережной Камы в рамках городского фестиваля «День рождения рек» 13 сентября пройдет парад «Воздушных рыб», сообщает музей современного искусства PERMM.

Музей современного искусства PERMM Парад «Воздушных рыб» в Самаре

Учреждение культуры открывает арт-резиденцию, где в течение шести дней взрослые и дети будут трудиться вместе с художниками и педагогами. Результатом труда станет фантастическое шествие гигантских рыб, сделанных из бумаги и светящихся изнутри. В музее подчеркнули, что участие в арт-резиденции бесплатное.

Стоит отметить, парад «Воздушных рыб» проходил в 2019 году в Самаре в рамках фестиваля «Волгафест».