В Ярославле рассказали о состоянии взорвавшегося дома
Ярославль, 3 сентября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. 3 сентября в Ярославле прошла встреча жителей дома на улице Батова, где произошёл взрыв газа, с чиновниками мэрии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Встреча прошла около самого дома.
Власти собрали жильцов наиболее пострадавшего второго подъезда. Сначала с жителями общались представители института «Ярославгражданпроект», которые проводили обследование здания.
Власти уже приняли решение о реконструкции второго подъезда. Как именно она будет проходить, в проектном институте пока пояснить не могут. Для этого необходимо дополнительное обследование. Специалисты пока не смогли попасть в квартиры над местом взрыва, чтобы оценить состояние конструкций. Одно из предварительных предложений — восстанавливать разрушенные квартиры конструкциями из монолитного бетона начиная со второго этажа. Неясно при этом, нужно ли разбирать верхние этажи, или же их можно оставить. Людей интересовало, будут ли оставлены квартиры, соседние с местом обрушения, также входящие во второй подъезд. На это представитель института сообщил, что значительных разрушений эти квартиры не получили.
Людей интересовал и вопрос признания их пострадавшими.
Мэр Ярославля Владимир Волков ответил, что таково решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мэра дополнила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.
Ответа на вопрос, будут ли признаны утратившими имущество владельцы остальных квартир второго подъезда, не прозвучало. В целом встреча прошла гораздо более спокойно, чем с жителями третьего подъезда, большая часть которых пока отказывается возвращаться в свои квартиры. Для жителей самого пострадавшего подъезда это пока далекая перспектива. У них сейчас нет никакого выбора, кроме как ждать решения властей.