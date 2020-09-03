Ярославль, 3 сентября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. 3 сентября в Ярославле прошла встреча жителей дома на улице Батова, где произошёл взрыв газа, с чиновниками мэрии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Встреча прошла около самого дома.

Встреча с жителями дома

Власти собрали жильцов наиболее пострадавшего второго подъезда. Сначала с жителями общались представители института «Ярославгражданпроект», которые проводили обследование здания.

«Третий подъезд признан работоспособным и в принципе подлежит заселению. Первый подъезд ограниченно работоспособный. Мы его обошли, осмотрели повреждения. Больших повреждений нет. Есть мелкие трещины. Конструкции основные несущие не нарушены. Мелкие трещины на сопряжениях конструкций есть, но их очень немного. Второй подъезд самый сложный и проблемный, потому что там произошел взрыв. Снаружи вы ситуацию видели. Подъезд по заключению МЧС полностью признан аварийным, в связи с аварийной ситуацией этих висящих конструкций. Возможность обрушения их не исключается. Сейчас ситуация стабилизируется. Мы этот подъезд разделили на две части. Правая часть, которая в сторону третьего подъезда — там ситуация стабильная, нормальная. Больших разрушений и повреждений конструкций нет. Есть небольшие трещины на стыках. С ними понятно — в здании был взрыв, волна пробежала. Некоторые моменты есть, но их никак нельзя обозначить аварийными. Несущие конструкции не повреждены», — рассказал представитель института «Ярославгражданпроект».

Власти уже приняли решение о реконструкции второго подъезда. Как именно она будет проходить, в проектном институте пока пояснить не могут. Для этого необходимо дополнительное обследование. Специалисты пока не смогли попасть в квартиры над местом взрыва, чтобы оценить состояние конструкций. Одно из предварительных предложений — восстанавливать разрушенные квартиры конструкциями из монолитного бетона начиная со второго этажа. Неясно при этом, нужно ли разбирать верхние этажи, или же их можно оставить. Людей интересовало, будут ли оставлены квартиры, соседние с местом обрушения, также входящие во второй подъезд. На это представитель института сообщил, что значительных разрушений эти квартиры не получили.

«Почему вы отделяете правую половину подъезда от левой? Вы считаете, что туда можно въезжать и жить? Разве подъезд — не единое целое?» — спросил один из жителей.

«Мы же не зря по 40 лет отработали. Вы вот в своей специальности разбираетесь, а мы в своей разбираемся. Мы не просто так здесь», — ответил представитель «Ярославгражданпроекта».

Людей интересовал и вопрос признания их пострадавшими.

«Пострадавшими признаны, как я понимаю, квартиры, которые полностью разрушены, остальные не признаны. Какими критериями вы руководствовались?» — спросила жительница дома.

Мэр Ярославля Владимир Волков ответил, что таково решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мэра дополнила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

«Второй подъезд признан уже аварийным по факту. Весь подъезд. Остальные у нас действительно не потерпевшие, пока не признаны утратившими имущество», — сказала Екатерина Мусинова.

Ответа на вопрос, будут ли признаны утратившими имущество владельцы остальных квартир второго подъезда, не прозвучало. В целом встреча прошла гораздо более спокойно, чем с жителями третьего подъезда, большая часть которых пока отказывается возвращаться в свои квартиры. Для жителей самого пострадавшего подъезда это пока далекая перспектива. У них сейчас нет никакого выбора, кроме как ждать решения властей.