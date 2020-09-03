Курган, 3 сентября, 2020, 13:25 — ИА Регнум. В Кургане открыли сквер ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, работавших в уголовно-исполнительной системе. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Пресс-служба Курганской областной думы

«Надеюсь, что сквер будет напоминать подрастающим поколениям о подвиге советских людей, которые в годы войны исполнили свой гражданский долг, встав на защиту Родины», — заявил председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов.

Сквер создан по инициативе совета ветеранов управления исправительной системы Курганской области при поддержке мэрии областной столицы и руководства исправительных учреждений. В честь ветеранов Великой Отечественной войны, служивших в уголовно-исполнительной системе в новом сквере высажено 75 именных деревьев.