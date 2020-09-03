Санкт-Петербург, 3 сентября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Средняя стоимость покупки квартиры на рынке нового жилья в Петербурге с начала 2020 года увеличилась примерно на 1 млн рублей. Рост цен на жилье в Петербурге стал рекордным за последние шесть лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Санкт-Петербурге

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», которые приводит 3 сентября издание «Фонтанка», в августе в Петербурге средняя сумма сделки составила 5,3 млн рублей, что на 1 млн больше, чем в тот же месяц 2019 года, а в пригородах — 4 млн рублей, что на 800 тыс. рублей больше прошлогоднего показателя.

Цена «первички» в сегменте массового жилья выросла за год до 128,9 тыс. руб. за 1 кв. метр, или на 12,5%. Этот рост превысил показатель кризисного 2014 года.

Эксперты рынка недвижимости объясняют рост цен сократившимся предложением, а также высоким спросом и льготной ипотекой.

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Напомним, Петербург будет вводить по 3 млн кв. метров жилья в год, а не по 5,3 млн кв. м, как планировало для него министерство строительства РФ в рамках национальных проектов. Осенью 2019 года губернатор Александр Беглов заявил, что не будет этого делать, потому что «Петербург — не пылесос» и не должен собирать жителей со всей России, чтобы заселять их в «коробки в поле».