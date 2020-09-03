Москва, 3 сентября, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Высокая доля государства в экономике России является негативным фактором. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов

«Беда нашей экономки, что треть предпринимателей работают с бюджетом. Основную часть должен составлять рынок, а не бюджет. И основное количество обращений предпринимателей — по неуплате по контрактам, особенно по муниципальным», — сказал Титов.

Кроме того, предприниматели, получив аванс по госконтракту, зачастую сталкиваются с многочисленными проверками надзорных органов, которые проверяют, на что были истрачены деньги.

«Предприниматель получает аванс, а потом к нему появляются претензии за его нецелевое использование. Здесь огромный, ужасный клубок юридических, финансовых проблем, которые происходят по госзакупкам», — отметил Титов.