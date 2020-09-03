Пенза, 3 сентября, 2020, 12:45 — ИА Регнум. В Пензенской области по оперативной информации на 3 сентября под наблюдением врачей остаются 3583 человека, сняты с коронавирусного учета 28 622 жителя области. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В лабораториях региона с начала пандемии провели более 258,4 тыс. исследований, обследовали свыше 245,8 тыс. человек. Среди вновь выявленных инфицированных за последние сутки есть шестеро детей. Самое большое количество случаев заражения подтвердилось в Пензе — 41 человек, в Заречном — 24 жителя.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области по информации на 3 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 8364 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 85 жителей региона.

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