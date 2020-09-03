Вашингтон, 3 сентября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Южная Корея заняла 10-е место по Глобальному инновационному индексу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на совместный доклад Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Корнельского университета и бизнес-школы и исследовательского института INSEAD.

(сс) Michell Zappa Сеул

Известно, что это первый случай, когда Южная Корея вошла в первую десятку. В 2012 году страна Утренней свежести занимала 21-е место в списке, в 2014 году — 16-е место, в 2019 году — 11-е место.

В первую пятёрку вошли Швейцария, Швеция, США, Великобритания и Нидерланды.

Среди азиатских стран, Сингапур занял 8-е место, Китай и Япония — 14-е и 16-е место соответственно.

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) представляет собой оценку деятельности в области инноваций в 130 странах и государствах мира, основанную на более чем 80 показателях.