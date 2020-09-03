Дзержинский район, Калужская область, 3 сентября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В магазинах села Маковцы и деревни Карцово Дзержинского района прокурорской проверкой выявлены необоснованно завышенные цены на продовольствие первой необходимости: молоко питьевое, сахар-песок и картофель. Об этом 3 сентября рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru Ценообразование

В июле 2020 года в сельских продуктовых магазинах торговая надбавка на картофель была необоснованно превышена (разница между закупочной ценой и розничной ценой составила более 40%), на сахар-песок торговая надбавка составила более 30%, на молоко — более 20%. В адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления, которые удовлетворили. Цены на продовольствие снижены до установленного законом уровня.

«Одновременно руководителей крупных магазинов Дзержинского района: «Пятерочка, «Магнит» и «Верный» предостерегли о недопустимости «накрутки» цен на продуктовые товары первой необходимости», — сказала Искрина Лепёхина.